CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ROMA TAGLIAFICO / Non sarà in Italia il futuro prossimo di Tagliafico. " Ha avuto qualche proposta, ma ha già rinnovato (fino al 2023, ndr) il contratto e quindi resterà all'Ajax - l'annuncio del suo agente, Schlieper, a 'Radio CRC' - Il club olandese vuole tenere i giocatori di questa fantastica stagione disputata.

Un giorno arriverà in Serie A? Io e Giovanniabbiamo lavorato spesso in- ha risposto - ho provato a proporre Tagliafico ale altempo fa, ma non se ne fece niente. L'e il(che lo seguono da tempo, ndr) non si sono mai fatte avanti per il mio assistito, per il futuro non escludo un'esperienza di questo genere. Ovviamente il Napoli per qualsiasi giocatore argentino, è di grande simpatia, grazie a, ma la realtà del mercato è che il club azzurro non si è mai fatto vivo nei confronti dell'Ajax. Magari un giorno si possono prendere in considerazione varie offerte, ma dipende dall'interesse delle squadre", ha concluso.