SERIE A CHAMPIONS LEAGUE SALVEZZA / Sette squadre per due verdetti. L'ultima giornata di Serie A si prevede entusiasmante e drammatica tra la lotta per la Champions League e quella per la salvezza. L'Atalanta, seguita da Inter, Milan e Roma, guida il gruppo delle quattro pretendenti per i due posti nell'Europa che conta, mentre nelle zone basse sono Genoa, Empoli e Fiorentina a cercare il secondo responso più atteso, sperando di non occupare il terzultimo posto al fischio finale. Tutte le squadre giocheranno, in contemporanea, domenica sera alle ore 20,30: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it, che seguirà in diretta tutti i match, fa il quadro sulla 38a giornata di campionato:il calendario, le combinazioni e la classifica avulsa per la Champions League e la lotta salvezza, con Atalanta, Inter, Milan, Roma, Genoa, Empoli e Fiorentina tra le squadre coinvolte.

Serie A: calendario, classifica avulsa e criteri

La 38a giornata di campionato, per i club coinvolti tra zona Champions League e lotta salvezza propone i seguenti incontri: Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Genoa, Inter-Empoli, Roma-Parma, Spal-Milan. Questa, invece, la classifica attuale del campionato italiano: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta 66; Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Bologna 41; Cagliari 41; Parma 41; Udinese 40; Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16.

Il regolamento della Serie A, in caso di approdo di due o più club a pari punti, prevede cinque criteri per stabilire la classifica finale: punti conquistati negli scontri diretti contro le squadre a pari lunghezze; differenza reti negli scontri diretti, senza considerare doppi i gol in trasferta in caso di ulteriore parità; differenza reti generale; numero di gol segnati in generale; sorteggio.

Serie A, Atalanta in Champions League se...

Queste, quindi, le possibili combinazioni della classifica avulsa in zona Champions: con Atalanta e Milan a pari punti in Champions va il Milan; con Inter e Milan a pari punti, in Champions va l'Inter; con Atalanta, Inter e Milan a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Inter; con Atalanta, Inter e Roma a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Roma; con Atalanta, Inter, Milan e Roma a pari punti, in Champions vanno Inter e Milan.

Impegnata in casa (ma al 'Mapei Stadium') contro il Sassuolo, l'Atalanta approda in Champions nei seguenti casi: se vince; se pareggia e una tra Inter o Milan non vince; se perde e perde anche l’Inter; se perde e il Milan non vince, tranne nel caso in cui la Roma vinca.

Serie A, Inter in Champions League se...

Di scena a 'San Siro' contro l'Empoli, l'Inter ha ancora in mano il suo destino: va tra le prime quattro se vince; se ottiene almeno lo stesso risultato del Milan (conquistando punti); se perde e il Milan pareggia; se perde 1 a 0, il Milan perde e la Roma vince ma entro i quattro gol di scarto.

Serie A, Milan in Champions League se...

La sorte del Milan, di scena sul campo della Spal, è strettamente legato ai risultati delle dirette concorrenti. Il club rossonero va tra le prime quattro se: vince e una tra Atalanta e Inter non vince; pareggia, l'Inter fa punti e l'Atalanta perde; pareggia, Inter e Atalanta perdono e la Roma vince.

Serie A, Roma in Champions League se...

Sono poche le possibilità della Roma di conquistare il suo obiettivo stagionale. La società giallorossa, che gioca in casa col Parma, può esultare se: vince e perdono tutte quelle davanti; vince con almeno cinque gol di scarto e l’Inter perde 1-0, l'Atalanta fa punti e il Milan perde.

Serie A, la Fiorentina si salva se...

Di scena al 'Franchi' nel 'drammatico' scontro diretto col Genoa, la Fiorentina è ancora padrona del suo destino. La squadra di Montella si salva se: vince; pareggia; perde e l'Empoli non vince.

Serie A, l'Empoli si salva se...

Anche l'Empoli, impegnato nella difficilissima trasferta contro l'Inter, può ancora governare il suo futuro. Il club toscano resta in Serie A se vince o pareggia e il Genoa non vince.

Serie A, il Genoa si salva se...

Sono poche le combinazioni a disposizione dei 'Grifoni'. Il Genoa mantiene la categoria se vince sul campo della Fiorentina o se pareggia e l'Empoli perde a Milano.

