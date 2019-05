ROMA TOTTI / Francesco Totti è impegnato in questi giorni nelle riprese del documentario sulla sua vita, dal titolo 'L'ultima notte'. L'ha raggiunto la 'Gazzetta dello Sport', sul luogo delle riprese che comprendono, tra l'altro, la sua vecchia scuola.

Giornata di emozioni forti per l'ex numero 10 della, che ha scherzato ma anche aperto se stesso a un po' di malinconia. "Non ho mai vinto il Pallone d'Oro, ma magari vinco l'Oscar - ha spiegato - Erano trent'anni che non tornavo in questa scuola, non ho dormito per l'emozione. Pagherei oro per tornare a quegli anni. Indossare la maglia della Roma è sempre bellissimo. Avrei voluto avere dieci anni di meno. Ma me ne basterebbero solo cinque per fare ancora la differenza".