CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO CAMPOS JARDIM / Il Milan si gioca, domenica sera contro la Spal, un posto in Champions League. Rossoneri chiamati a vincere, ma che dipenderanno anche dai risultati di Atalanta e Inter. L'esito finale potrebbe incidere sul futuro del tecnico rossonero Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Negli ultimi giorni la posizione del tecnico calabrese ha ripreso forza, ma lunedì, a campionato concluso, si tireranno le somme. Come scrive il 'Corriere della Sera', in caso di arrivo del ds portoghese Luisdal, la pista prioritaria per la panchina potrebbe diventare Leonardo, attuale allenatore del