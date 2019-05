Milan, da Donnarumma a Suso: il futuro è nelle plusvalenze

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA SUSO / Il Milan è pronto agli ultimi 90 minuti della stagione per giocarsi l'accesso in Champions League. Dal raggiungimento dell'obiettivo e dalle possibili sanzioni Uefa dipenderanno le strategie dei rossoneri sul mercato. Possibili diverse cessioni pesanti, come scrive il 'Corriere dello Sport', in caso di bisogno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il primo indiziato resta Gianluigiche aiuterebbe il club a mettere a segno una maxi plusvalenza venendo ceduto a più didi euro. Sulle sue tracce,. Può partire anche, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni per l'estero: l'non ha mai approfondito, ma continua a pensarci.piacciono in Inghilterra (), da valutare anche le posizioni dei vari Andrè