JUVENTUS CHIELLINI POGBA / Sereno per il futuro della sua Juventus, Giorgio Chiellini ha fatto il punto tra presente e futuro. Il capitano bianconero non si è sotratto alle risposte sul nuovo allenatore e i prossimi obiettivi di mercato: "Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile - le sue parole a 'Tuttosport' - De Ligt? E’ giovane, ma ha già fisicità e personalità. A prescindere da dove andrà, avrà la fortuna di giocare al fianco di grandi campioni ai quali dovrà cercare di rubare le qualità migliori. Ramsey? So che si sta curando da noi, ho fatto due chiacchiere con lui e sono contento che sia venuto alla Juve. Pogba? Non dico nulla. Però Paul sta bene, mi ha sorpreso il fatto di vederlo alla festa di Barzagli.

Questo ti fa capire quale tipo di ambiente ci fosse in quegli anni. Anche Vidal ci vuole bene, con queste persone rimane un rapporto indelebile. Quando penso alla sera in cui Arturo guardò Real-Juve sul telefonino...".

Chiellini ha poi preannunciato i suoi piani futuri: "Qualche pensiero lo fai, è naturale. Ad agosto compirò 35 anni, mi resta da giocare un anno o due, quasi impossibile che siano tre. Mi piacerebbe intraprendere un percorso più dirigenziale che di campo. Se penso al futuro, la vita di un allenatore non penso sia nemmeno simile alla mia". Infine, un pensiero su Allegri: "Addio nel momento giusto? Penso di sì. Max va via acclamato da tutti - prosegue Chiellini - Ha fatto qualcosa probabilmente di irripetibile, tra scudetti, Coppe, finali di Champions. E’ un ciclo durissimo da ripetere per continuità di successi. Ecco perché non mi sorprenderei di rivederlo alla Juve tra qualche anno, perché l’amore che Max ha per la Juve e viceversa è talmente grande che un domani si potranno ritrovare tranquillamente".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui