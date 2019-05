CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI URZI / Gianluca Petrachi è pronto a iniziare la sua avventura con la Roma. Il dirigente, secondo il 'Corriere dello Sport', si è recato ieri sera nella sede del Torino per rassegnare le dimissioni. A brevissimo sarà operativo come ds dei giallorossi e sta tracciando già le prime strategie. Roma che dovrà trovare in attacco un sostituto di Dzeko, destinato all'addio.

Piacerebbero, ma il club capitolino non vorrebbe intavolare operazioni con i club da cui arrivano lo stesso Petrachi o, probabile nuovo tecnico. Con altre caratteristiche, per l'attacco, Petrachi sta seguendo il 19enne Agustin, del. Si tratta di un esterno con grandi qualità, con una clausola rescissoria dadi euro. Calciomercato.it aveva già anticipato l'interesse della Roma ma anche di altri club di Serie A su Urzi