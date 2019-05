CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / L'accaduto nella giornata di ieri, con la rapina a sua madre Francesca Costa, ha scosso Nicolò Zaniolo. Ma nonostante questo, il suo futuro alla Roma non sarebbe minimamente in discussione. Il giocatore ha cancellato il post su Instagram successivo all'evento, chiarendo a Trigoria, come scrive il 'Corriere dello Sport', che si era trattato di uno sfogo dettato dalla rabbia. Il rinnovo di contratto si farà, non appena ci sarà l'insediamento del nuovo ds Petrachi.

