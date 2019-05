JUVENTUS MAIFREDI SARRI / Maurizio Sarri è tra le piste calde per il futuro della Juventus.

Il manager del, dopo una buona stagione in Inghilterra, potrebbe decidere di tornare in Italia per abbracciare i bianconeri, suoi rivali nei tre anni trascorsi a. Tuttavia, l'ipotesi non sembra affascinare del tutto l'ambiente torinese. Luigi Maifredi, ex tecnico juventino, ha espresso il suo parere in maniera concisa: "Se la Juventus prende lui prevedo guai. E' la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps - le sue parole a 'Repubblica' - Usa dodici o tredici giocatori, se lo fai alla Juve ti scoppia lo spogliatoio in un mese".