CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI INSIGNE / In occasione dei 70 anni di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli concede una lunga intervista al 'Corriere dello Sport'. Oltre agli aneddoti di vita privata, il numero uno azzurro ha parlato anche degli scenari del club. Ecco gli stralci più significativi: "Ipotesi stravaganti emerse su Ancelotti, hanno sparato nel mucchio aprendo a prospettive irrealizzabili. Lui ha un contratto triennale con noi, il 31 festeggeremo il suo compleanno a Capri.

? Dopo l'incontro a casa diil caso non è più esistito, tornerà presto ai suoi livelli. Il ritorno disarebbe per lui l'occasione di chiudere la carriera qui, per recuperare un'avventura che come si sa non ha potuto vivere gioiosamente, non è una questione economica. Il mercato in entrata? Abbiamo tanti giocatori giovani da valutare, da, a, ma non solo. In attacco abbiamo l'ira di Dio, a centrocampo per il momento aspettiamo. Sappiamo che dobbiamo intervenire in difesa e sulle fasce. Cessione del Napoli? Uno che conosco mi ha detto: posso presentarti uno che vuole offriredi euro. Ma il Napoli non è in vendita".