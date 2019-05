CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA SARRI / Il futuro della panchina juventina tiene banco nel panorama calcistico italiano ed europeo. Ieri, dopo le insistenti indiscrezioni su Guardiola, che hanno fatto volare il titolo in Borsa, è arrivata la smentita del Manchester City, intento a proseguire il suo rapporto con lo spagnolo. Tuttavia, come anticipato da Calciomercato.it, Guardiola alla Juventus è più di una suggestione, nonostante le difficoltà per portarlo a Torino: il tecnico, dal canto suo, al momento è ad Abu Dhabi e, nei prossimi giorni, dovrebbe incontrare la dirigenza inglese; solo una rottura clamorosa potrebbe avvicinarlo alla soluzione bianconera. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Così, la Juventus lavora ad altri nomi provenienti dalla Premier League.

In cima alla lista figura altersì, tecnico delfavorevole a un ritorno in Italia: nonostante la buona stagione, che ha visto il terzo posto in campionato e il raggiungimento della finale di, infatti, il rapporto con la tifoseria non è ottimale; inoltre, le voci di una separazione dai 'Blues' proseguono ormai da mesi. Resta valida anche l'opzione Pochettino , tecnico che ha guidato ilalla finale dima legato agli 'Spurs' da un ricco contratto (12 milioni di euro a stagione). Tra le piste italiane più accreditate, infine, resta quella che porta a Simone: il fresco vincitore della, infatti, si guarda intorno e non ha ancora rinnovato con la. Il dopo Allegri è quindi partito da tempo: la Juve vaglia la miglior soluzione per i successi futuri.