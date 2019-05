CALCIOMERCATO LAZIO JUVENTUS MILAN INZAGHI / Il summit tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito non ha portato alla fumata bianca tanto attesa in casa Lazio. Le parti - come riporta 'Sportmediaset' - restano lontani. Il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2020 e la sensazione è che la sua avventura in biancoceleste possa davvero essere arrivata alla conclusione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI Inzaghi è tra i candidati alla panchina della Juventus ma piace anche ale proprio per questo starebbe prendendo tempo in attesa di nuovi sviluppi