CALCIOMERCATO ROMA PORTIERE BENFICA VLACHODIMOS / Nome nuovo per la porta della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un estremo difensore dopo aver bocciato Olsen. Lo svedese dovrebbe lasciare la Capitale e l'Inghilterra, ad oggi, sembra la destinazione più probabile.

L'ultima idea per sostituirlo porterebbe in Portogallo: la Roma - come si legge su 'gazzetta.it' - starebbe pensando a Odisseasdel. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il portiere della Nazionale greca piace parecchio ma l'ostacolo potrebbe essere la valutazione, di 20 milioni di euro