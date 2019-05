CALCIOMERCATO ATALANTA ROMA ZAPATA / Ventisette gol e otto assist, una stagione a dir poco eccezionale quella di Duvan Zapata. Di pari passo, e la cosa non è affatto una coincidenza, con quella dell'Atalanta che sicuramente lo riscatterà dalla Sampdoria - per 12 milioni - ma che potrebbe salutare poco dopo per rifare il salto in una big.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Magari italiana, vedi l'interesse dell'ex Napoli dove tornerebbe volentieri , ma occhio allaper il post, destinato all'. E, soprattutto, perché il prossimo tecnico giallorosso potrebbe davvero essere il suo attuale (c'è già un'intesa di massima) che lo ha lanciato a grandi livelli, Gian Piero Gasperini . I rapporti tra i due club sono ottimi e per questo motivo raggiungere un accordo, con l'eventuale inserimento di qualche contropartita tecnica per ridurre le richieste atalantine superiori ai 40 milioni, non sarebbe troppo complicato.