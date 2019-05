CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Secondo 'Sky Deutschland' il futuro di James Rodriguez non sarà in Italia, dove è nel mirino di Juventus e Napoli, bensì in Premier League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A quanto pare in Inghilterra il colombiano, che non verrà riscattato dalrimanendo quindi di proprietà delche però non ha intenzione di ripuntarci, ci sono tre club pronti a sfidarsi per il suo cartellino: