JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND / Futuro in bilico anche per Mario Mandzukic dopo l'addio alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il 33enne, uno degli 'intoccabili' dell'allenatore toscano, non è più considerato incedibile dalla dirigenza bianconera e in estate potrebbe anche salutare.

Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Sulle tracce del croato ci sarebbe infatti il Borussia Dortmund: secondo quanto riportato dalla 'Bild', il club tedesco sarebbe alla ricerca di un attaccante di grande esperienza da affiancare a Gotze e Alcacer e avrebbe individuato in Mandzukic il profilo ideale. Resta però da convincere il tecnico Favre, che preferisce prime punte mobili proprio come il tedesco e lo spagnolo. La Juventus, nel frattempo, è avvertita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui