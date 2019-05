SPAL MILAN BIGLIA CHAMPIONS / Weekend di verdetti nell'ultima giornata di Serie A, con Atalanta, Inter, Milan e Roma che si giocano due posti per l'accesso alla prossima Champions League.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Milan TV', Lucasha caricato così la sua squadra in vista di Spal-Milan : "La qualificazione in Champions sarebbe troppo importante, non solo per la società, ma anche per noi giocatori per poter continuare a crescere. Sarebbe un bel segnale che stiamo andando nella direzione giusta". Infine, su: "Ogni allenatore ti lascia qualcosa ed io ho avuto un grandissimo rapporto con lui quest'anno. Si è messo a nostra disposizione, ci ha difeso sempre nei momenti critici e si è sempre preso le responsabilità. Dovremo dare il massimo fino all'ultimo secondo per raggiungere la Champions anche per lui".