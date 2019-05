Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS PJANIC ALLEGRI / Miralemha elogiato Massimilianoa proposito della gestione del gruppo: "Come si trasformano 11 calciatori in una squadra? Be', questa è una domanda da fare ad Allegri, perché lui lo sa fare molto bene - le parole del regista dellaai microfoni di 'Sky Sport' - Gestire ventiquattro persone non è affatto semplice e io ho sempre fatto i complimenti a lui per questa capacità di gestire il gruppo. Il mister - che lascerà i bianconeri al termine della stagione, ndr - è stato eccezionale e ci è sempre riuscito molto bene".