MONDIALI UNDER 20 MESSICO ITALIA CRONACA PAGELLE / Buona la prima per l'Italia Under 20 di Nicolato, che supera 2-1 il Messico nella partita d'esordio dei Mondiali. Al gol in avvio del centrocampista di proprietà del Sassuolo Frattesi risponde De La Rosa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma nella ripresa Luca Ranieri riporta in vantaggio gli azzurrini sfruttando un tiro sbagliato di Pellegrini e trafiggendo il portiere.

L'Italia si porta così in testa al gruppo B in attesa del match tra Giappone ed Ecuador, in programma questa sera.

PAGELLE E TABELLINO

MESSICO U20-ITALIA U20 1-2

Messico (4-4-2): Higuera 6; Alvarez 5,5, Orona 5, Sepulveda 5,5, Cardenas 6; De La Rosa 6,5 (87' Hernandez s.v.), Leon 5,5, Meraz 6, Dominguez 5 (46' Figueroa 5,5); Macias 5,5, Lainez 5. All. Ramirez 5,5

Italia (3-5-2): Plizzari 6; Gabbia 6,5, Del Prato 6, Ranieri 7; Bellanova 6, Frattesi 7 (85' Alberico s.v.), Esposito 6,5 (88' Colpani s.v.), Pellegrini 6,5, Tripaldelli 6; Pinamonti 6, Scamacca 5,5 (78' Capone s.v.). All. Nicolato 6,5

Marcatori: 3' Frattesi (I), 37' De La Rosa (M), 67' Ranieri (I)

Ammoniti: 70' De La Rosa (M), 79' Gabbia (I), 89' Ranieri (I)

