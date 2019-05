ATLETICO MADRID JUANFRAN / Dopo Godin e Griezmann, anche Juanfran dice addio all'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino spagnolo, che lascia dopo 8 stagioni e mezzo e più di 350 partite disputate, ha annunciato la propria decisione in conferenza stampa: "Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico, ma spero di tornare presto perché questa è casa mia. È un onore essere considerato una leggenda di questo club ed è incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro". Il 34enne è in scadenza di contratto a giugno e ha deciso di non rinnovare con i 'Colchoneros'.