Juventus, arriva la smentita su Marquinhos

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARQUINHOS PSG / In mattinata, i rumours di mercato davano Marquinhos vicino a trovare un'intesa con la Juventus.

Ma dall'entourage del brasiliano delarriva una secca smentita. E' il fratello Luan Aosa spiegare, in una storia sul proprio profilo Instagram, che "Marqui non ha mai trovato un accordo con un altro club". Pista che dunque almeno per il momento si raffredda parzialmente.