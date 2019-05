VIDEO CM.IT CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY MILAN SIMONE INZAGHI / Secondo appuntamento giornaliero con il tg di Calciomercato.it con le ultime notizie.

Ilsmentisce il possibile trasferimento dialla, ilè in corsa come i bianconeri per Simone. Questo e molto altro tra i nostri approfondimenti.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui