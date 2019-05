Foggia, ricorso al Tar per i playout: ecco la decisione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FOGGIA RICORSO TAR PLAYOUT DECISIONE UFFICIALE SERIE B LEGA - Si attendeva per oggi la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in merito al ricorso presentato dalrelativamente alla decisione di non disputare i, presa dalla Lega di, dopo la retrocessione del. Ecco cosa ha deciso ufficialmente il