ROMA ZANIOLO / Sfogo social di Nicolò Zaniolo che utilizza una storia Instagram (poi cancellata) per denunciare un nuovo furto subito dalla mamma, Francesca Costa.

Il centrocampista della Roma ha pubblicato un post dove scrive: "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi". Si tratta del secondo episodio che vede la madre di Zaniolo come vittima: già ad aprile le era stata rubata l'auto, poi restituita dopo alcuni giorni.