Juventus, dalla Spagna: de Ligt si allontana dal Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA AJAX MINO RAIOLA - Oltre a quella relativa a Pep Guardiola, tiene banco in casa Juventus la telenovela relativa a Mattijs de Ligt. L'affare tra il Barcellona e il capitano dell'Ajax sembrava chiuso già nello scorso mese di aprile, ma le prestazioni e i risultati raggiunti con la squadra olandese hanno fatto alzare le richieste di Mino Raiola, agente del 19enne difensore centrale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E, secondo 'Sport', questa situazione continua a bloccare la chiusura della trattativa con le altre società, come quella bianconera e il, pronte ad intervenire per strappare il calciatore alla concorrenza. E il presidente dei catalani,, che non sembra avere intenzione di rilanciare, vorrebbe convincere de Ligt della grande opportunità che avrebbe nel giocare per il Barcellona col suo amicoe col fuoriclasse argentino Leo