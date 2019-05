CALCIOMERATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY GUELPA - La possibilità di ingaggiare Pep Guardiola da parte della Juventus sta monopolizzando le cronache calcistiche delle ultime settimane. Sul futuro del manager del Manchester Citycircolano sono diverse versioni, contrastanti tra loro.

Luigi Guelpa, giornalista de 'Il Giornale', dal marzo scorso parla di questa possibilità in maniera concreta e oggi aggiunge ulteriori particolari: "La trattativa Guardiola-Juventus va avanti, ma non ci sono ancora date - le sue parole a 'Radio CRC' - Non c'è la firma, ma le due parti sono molto vicine su cifre come 22-23 mln di euro. La Juventus negli ultimi giorni di mercato con il trend positivo in borsa si è portata a casa bene 106 milioni. Il Manchester City ha proposto un rinnovo elevato a Guardiola e lui non ha ancora firmato, nè con il City nè con la Juventus. Nessuna firma, ripeto, ma la trattativa non si ferma".