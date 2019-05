ZEMAN RONALDO QUAGLIARELLA DE ROSSI / "Aspetto la chiamata giusta. Le tre quattro ricevute quest'anno non lo erano". Zdenek Zeman è tutt'altro che stanco: il tecnico, a pochi giorni dal suo compleanno numero 72, ha ancora voglia di tornare in panchina e promette di farlo nei prossimi mesi.

In una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il boemo ha commentato vari temi d'attualità calcistica: dalla lotta scudetto ("Sono otto anni che finisce prima di cominciare") al rendimento di, per lui "un po' peggio di quello di Quagliarella" per questo motivo: "È un campione. Ma il salto di qualità della Juve non c'è stato. Senza Ronaldo aveva raggiunto due finali di Champions". Sul caso De Rossi, l'allenatore ha dichiarato : "Capisco la delusione dei tifosi, ma cerco di capire anche il club. Un giocatore che ha dato 18 anni alla Roma meriterebbe di decidere lui quando smettere. Ma il calcio di oggi non lo permette. Mi spiace che De Rossi abbia fatto con me la peggior stagione della sua carriera: non so ancora se per colpa mia o sua".

