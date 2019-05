ROMA TORINO PETRACHI / Svolta per il futuro di Gianluca Petrachi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Sky Sport' il dirigente non sarà più il Ds dele ieri sera avrebbe rassegnato le sue dimissioni al patron granata. In attesa dell'ufficialità e di ottenere la delibera federale in seguito alle dimissioni, Petrachi si avvicina a grandi passi alla