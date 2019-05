JUVENTUS RAMSEY / Aaron Ramsey inizierà ufficialmente dal prossimo luglio la parentesi alla Juventus, ma la sua avventura in bianconero è già partita dopo l'addio all'Arsenal e l'infortunio contro il Napoli che lo messo ko per l'ultima parte di stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista gallese - prelevato a parametro zero e che ha firmato un contratto fino al 2023 - è da alcuni giorni a Torino e domenica sera era presente sulle tribune dell''Allianz Stadium' per assistere alla gara con l'Atalanta e alla festa scudetto. Ramsey si è concesso ieri anche una visita all'interno e sul campo dell'impianto bianconero, il tutto immortalato sulle stories del suo profilo Instagram. E non è sfuggito un particolare: la presenza del figlio, con addosso la maglia della Juve e sulle spalle l'8: un indizio sul prossimo numero di Ramsey? Dopo l'addio dil'otto non è stato indossato da nessun giocatore juventino in questa stagione.