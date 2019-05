Inter e Juventus, svolta Modric: annuncio imminente

INTER JUVENTUS MODRIC / Al termine di una stagione disastrata, il Real Madrid si prepara ad una vera e propria rivoluzione della rosa. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, Toni Kroos nei giorni scorsi ha firmato il rinnovo e potrebbe non essere l'unico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come detto in passato, la posizione di Luka Modric è oggetto di un attento studio in sena alla dirigenza , ma secondo 'MARCA', l'annuncio del prolungamento del centrocampista croato sarebbe imminente. Stando al quotidiano spagnolo, infatti, sul contratto dell'exè presente una clausola di rinnovo annuale (fino al 2021) in caso di vittoria del Pallone d'Oro. Un'opzione, dunque, che è già scattata da un pezzo ma che il Real non ha voluto ufficializzare durante una delle peggiori stagioni della storia recente del club. Se così fosse, perdiventerebbe più complicato arrivare al regista croato.