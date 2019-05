DIRETTA CAGLIARI UDINESE - La 38esima ed ultima giornata di Serie A mette di fronte il Cagliari e l'Udinese in una sfida significativa più per chi è in lotta per non retrocedere che per le dirette interessate. Sia i bianconeri di Tudor che i rossoblu di Maran sono infatti già aritmeticamente salvi, ma in caso di sconfitta i friulani potrebbero rientrare nel discorso delle classifiche avulse con le squadre che si giocano ancora la permanenza nella massima serie.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.. All. Maran

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Ter Avest, Badu, Hallfredsson, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Teodorczyk. All. Tudor

CLASSIFICA: Juventus 90*; Napoli 79*; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma e Torino 63*; Lazio 59; Sampdoria 53*; Bologna 44*, Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25*; Chievo 17*.

*una partita in più

