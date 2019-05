DIRETTA ROMA PARMA - La Roma affronta il Parma in una gara valida per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i giallorossi di Ranieri, che hanno ancora una piccolissima chance di centrare la qualificazione in Champions, vogliono vincere per salutare al meglio capitan De Rossi alla sua ultima partita con i capitolini. Dall'altro i gialloblu di D'Aversa vogliono festeggiare con un bel risultato la salvezza ottenuta con un turno di anticipo.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1):Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti; Dzeko. All. Ranieri

PARMA (5-3-2): Frattali; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Sprocati, Ceravolo, Gervinho All. D'Aversa

CLASSIFICA: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta, Inter 69, Milan 68, Roma 66, Torino 63, Lazio 59, Sampdoria 53, Bologna 44, Sassuolo, Udinese 43, Spal 42, Cagliari, Parma, Fiorentina 41, Genoa, Empoli 38, Frosinone 25, Chievo 17

