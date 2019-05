MILAN INZAGHI GATTUSO / Il Milan prepara una rivoluzione per la prossima stagione tra campo, panchina e dirigenza. Oltre a Leonardo e Maldini resta in bilico la posizione di Gennaro Gattuso, la cui permanenza in rossonero è legata anche alla conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione.

