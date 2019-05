Milan, anche Maldini è in bilico

MILAN MALDINI / Il finale di stagione è dietro l'angolo e il Milan si avvicina al match decisivo che può valere ancora la Champions League in una situazione di fermento totale. Mentre secondo alcune indiscrezioni riprenderebbe quota la conferma di Gattuso in panchina, in dirigenza si preannunciano grandi cambiamenti con l'addio di Leonardo che potrebbe non essere l'unico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Tuttosport' infatti, Paoloè in bilico. Per Elliott e Gazidis è un elemento importante da tenere in società, ma la leggenda rossonera chiede a gran voce un ruolo operativo con più poteri per incidere concretamente nella ricostruzione del Milan. In questo senso l'arrivo di un nuovo Ds, connome in pole, rischia di relegarlo nuovamente al ruolo di uomo immagine e spalla. Per questo secondo il quotidiano torinese non è da escludere un addio di Maldini insieme a Leonardo.