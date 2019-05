INTER CONTE MOSES / Pressing di Antonio Conte su Lukaku. Ma non solo. Il futuro allenatore dell'Inter avrebbe messo nel mirino anche Victor Moses per lo scacchiere nerazzurro in vista della prossima stagione come scrive 'Sky Sport News UK'.

Il laterale nigeriano era uno dei punti fermi aldel tecnico leccese, prima dell'arrivo di Sarri e del prestito biennale del giocatore alratificato lo scorso gennaio. I nerazzurri, per portarlo alla corte di Conte, dovrebbero però prima liberare l'ex Liverpool e Wesh Ham dall'accordo con la società turca. Moses con il Chelsea è legato da un contratto in scadenza nel 2021.