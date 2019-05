JUVENTUS GUARDIOLA / Si rincorrono le voci sulla panchina della Juventus e sul prossimo allenatore dei bianconeri per la successione di Allegri.

Il sogno dei tifosi bianconeri resta Pepe l'agenzia 'AGI' questa mattina riporta di un accordo già trovato tra la società campione d'Italia e l'attuale manager del Manchester City sulla base di un contratto pluriennale adi euro a stagione.L'accordo e l'ufficialità - sempre secondo 'AGI' - potrebbero essere ratificate il prossimo 4 giugno, con Guardiola che verrebbe presentato ufficialmente dalla Juventus il 14 giugno giorno in cui i tour dedicati per l'Allianz Stadium e lo Juventus Museum, oltre alla Juventus Store, chiuderanno per contabilità annuale. Intanto, il capo area sport Paratici si è recato ieri a Londra in merito alle piste che portano a Sarri e Pochettino