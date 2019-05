Roma, Petrachi lavora ai primi colpi

ROMA PETRACHI / Ha fatto rumore l'assenza di Gianluca Petrachi in occasione della conferenza d'addio di Moretti al Torino.

Sempre più vicino alla Roma, il Ds granata secondo il 'Corriere dello Sport' dovrebbe presentare lunedì le proprie dimissioni e sta già lavorando ai primi colpi di mercato per la rifondazione giallorossa.

Asse caldo con il Cagliari dove oltre a Cragno prende quota Barella, che per il quotidiano romano sarebbe il nome in cima alla lista della spesa romanista per rifondare il centrocampo dopo l'addio di De Rossi. In attacco, invece, il sogno è il 'Gallo' Belotti che il presidente Cairo continua a blindare al Torino, mentre è stato proposto anche Fernando Llorente che si svincolerà dal Tottenham.

