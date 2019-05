JUVENTUS ALLEGRI / Anno sabbatico o subito pronto per una nuova avventura? Massimiliano Allegri non ha sciolto le riserve sul suo futuro dopo l'addio alla Juventus nel post-gara della festa scudetto contro l'Atalanta. Sono diverse le possibilità in ballo per l'allenatore livornese, che potrebbe ripartire da una big d'Europa dopo il ciclo vincente in bianconero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui