Sampdoria, dalle voci sul Milan alla Roma: Giampaolo esce allo scoperto

SAMPDORIA GIAMPAOLO MILAN ROMA / Nell'effetto domino che sta per scatenarsi tra le panchine di Serie A, Marco Giampaolo è uno degli elementi centrali: le ottime annate alla Sampdoria gli sono valse le attenzioni dei club importanti, finendo nella lista degli osservati speciali di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. Voci che lo lusingano, ma sulle quali dovrà ragionare con calma dopo aver parlato col presidente Ferrero. Lo ribadisce ai microfoni del 'Corriere dello Sport' nel corso di una lunga intervista in cui il tecnico abruzzese spiega: "Non ho deciso niente e non ho ricevuto offerte da altri club. Aspetto di parlare con il presidente Ferrero e di confrontarmi con lui.

Non ho una strategia in vista di questo incontro. Zero. Valuteremo il lavoro fatto in tre stagioni, cosa si può fare e dove si può arrivare. Le voci sulle big? Non leggo i giornali e non ascolto la tv. La verità è che in questo momento ho soltanto bisogno di staccare. Ho vissuto un anno intenso e ho necessità di fare discorsi con me stesso, a mente lucida e serena".

Poi Giampaolo aggiunge: "Io non sopporto più di perdere. Per me ogni scontta è diventata una lacerazione e ammazzerei qualcuno quando vengo sconfitto. Galeone mi disse una volta: 'Meglio affogare nell’oceano che in un bicchier d’acqua'. Aveva ragione: i grandi giocatori migliorano le idee degli allenatori e li fanno grandi".

