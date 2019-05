Roma, decisione a sorpresa di De Rossi?

ROMA DE ROSSI / Cosa farà Daniele DeRossi dopo il 26 maggio? È la domanda che si stanno facendo in tantissimi, tifosi della Roma e non. La gara col Parma segnerà l'addio di un'altra bandiera romanista che in questi giorni sta lavorando per preparare al meglio un match che tiene viva l'ultimissima speranza di rientrare in Champions League, mentre rimanda la decisione sul suo futuro che resta in bilico.

Troppe emozioni, troppo delicato il momento per capire già da ora cosa fare.

Al momento, scrive il 'Corriere dello Sport', l'offerta giusta per continuare da calciatore non è ancora arrivata e se non dovesse arrivare, potrebbe anche decidere di smettere intraprendendo da subito la carriera da allenatore. Probabile che se ne parlerà in ogni caso non prima della metà di giugno, dopo una vacanza per rimettere in ordine le idee e le emozioni.

