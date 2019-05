JUVENTUS SARRI POCHETTINO / Sono giorni caldi in casa Juventus per la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Continua il rebus sul prosSIMO tecnico dei bianconeri, con il 'sogno' di Pep Guardiola che impazza tra i tifosi suoi social anche se la pista che porta allo spagnolo resta molto difficile complice il contratto faraonico che lega l'ex Barcellona e Bayern Monaco al Manchester City. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Probabilmente per conoscere il nome del nuovo tecnico bisognerà aspettare le due finali di Europa League e Champions, visto che i due profili in pole nell'agenda del club campione d'Italia sarebbero Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino.

Ad alimentare i rumors sugli allenatori di Chelsea e Tottenham il blitz un po' a sorpresa di mercoledì a Londra del capo area sportcome riporta la 'Gazzetta dello Sport'. L'ex Napoli sarebbe per il momento in vantaggio nel casting bianconero , anche se ieri ha dribblato le domande in conferenza stampa su un possibile ritorno in Serie A.

Resta viva anche se complicata la pista Pochettino dopo gli incontri a Milano dei giorni scorsi con alcuni intermediari, con il patron del Tottenham Levy che per liberare l'argentino potrebbe chiedere 30-40 milioni di euro. Anche per questo è sempre da considerare la candidatura di Simone Inzaghi, amico di vecchia data e conterraneo di Paratici.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui