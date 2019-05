Juventus, Lotito batte i pugni e fissa il prezzo di Milinkovic-Savic

JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC / La Juventus ad un anno di distanza ha riattivato con decisione la pista di calciomercato che porta a Sergej Milinkovic-Savic tant'è che nei giorni scorsi si è parlato addirittura di accordo già raggiunto con il calciatore.

Il nodo principale, però, resta la, in particolare il presidente Claudioche sa di avere tra le mani un potenziale top player assoluto e non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Anzi, secondo il 'Corriere dello Sport' Lotito continua a reputare Milinkovic-Savic superiore a Pogba e perciò per farlo vacillare serviranno almeno 100 milioni di euro, anche se il prezzo sarebbe stato fissato a quota 120 milioni e non è escluso che torni a salire.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui