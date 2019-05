Juventus, via libera Marquinhos: prove di scambio?

JUVENTUS MARQUINHOS PJANIC / In attesa di capire chi sarà l'allenatore, la Juventus non perde tempo e accelera sul calciomercato per puntellare l'attuale rosa. Alcuni reparti vanno ritoccati a prescindere da chi sarà in panchina ed in questo senso la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di perdere tempo.

Piazzato il colpo a parametro zero con Aaron Ramsey, ora la priorità si è dunque spostata sulla difesa dove dopo l'addio die vista l'età non più verdissima di Chiellini e Bonucci serve un nuovo centrale più giovane ma subito pronto a reggere il colpo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco dunque che secondo 'La Gazzetta dello Sport' starebbe decollando la pista che conduce a Marquinhos, brasiliano ex Roma dal 2013 al Paris Saint-Germain. Nonostante un contratto fino al 2022 da 6,5 milioni di ingaggio a stagione e le resistenze dei francesi che lo considerano uno degli incedibili, il centrale brasiliano non esclude l'addio e anzi nel sondaggio juventino avvenuto nei giorni scorsi avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento a Torino. Il Psg ora lo valuta 60 milioni di euro: cifra elevata, ma l'operazione può rientrare in un possibile scambio con Miralem Pjanic che la Juve valuta 80 milioni ed è da tempo un obiettivo dei transalpini. Visto che de Ligt pare ormai destinato al Barcellona, Marquinhos nelle idee della 'Vecchia Signora' diventa il profilo ideale per età (classe '94), caratteristiche e abitudine alla vittoria dopo 6 anni di trionfi a Parigi.

