CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID DAVID NERES / La sorpresa più luminosa della stagione europea è certamente l'Ajax dei ragazzi terribili, arrivati ad un soffio dalla finale di Champions League e capaci di vincere il campionato olandese al rush conclusivo.

Tra i migliori dell'annata straordinaria dei 'Lancieri' spicca certamente il giovane esterno brasilianoche pare aver stregato anche Diego. Stando a quanto rivelato da 'As' il 'Cholo' vorrebbe intervenire proprio sulle ali e il 22enne dell'Ajax sarebbe finito in cima alla sua lista dei desideri per l'. Neres, convocato anche dal Brasile, ha però un costo molto elevato e la concorrenza in particolar modo dalla Premier di certo non manca. Simeone però vuole ripartire con un paio di acquisti giovani e di talento in vista della prossima stagione.