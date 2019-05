SERIE C PLAYOFF IMOLESE MONZA / Termina già agli ottavi di finale il percorso del Monza nei playoff di Serie C. Vittoria inutile contro l'Imolese nella gara di ritorno terminata con il punteggio di 1-3, proprio come quella di andata che aveva visto trionfare il club emiliano con il medesimo punteggio.

Nonostante il successo di questa sera targato dalla doppietta di D'Errico e dal gol di Lepore a passare è l'Imolese in virtù della miglior posizione in classifica. A conti fatti risulta decisivo il gol diche a metà ripresa ha fatto esplodere il pubblico emiliano con un violentro destro dall'interno dell'area di rigore battendo Guarna per il momentaneo 1-2.

Imolese-Monza 1-3

30' rigore D'Errico (M), 41' Lepore (M), 72' De Marchi (I), 90+4' rigore D'Errico (M).

