SERIE B HELLAS VERONA PESCARA PLAYOFF / Dopo aver superato in gara secca il Perugia per 4-1, l'Hellas Verona ha ospitato questa sera il Pescara per l'andata delle semifinali playoff di Serie B. Primo tempo piuttosto vivace al Bentegodi con diverse occasioni da gol da una parte e dall'altra.

Dila chance più ghiotta di una prima frazione incredibilmente terminata a reti bianche: al 22' cross basso di Marras per il centravanti ospite che colpisce il montante. Di Gustafson e Laribi la reazione degli scaligeri prima del riposo. Nella ripresa continua la pioggia di occasioni da rete soprattutto nei primi minuti di gioco con Pescara e Verona abili a ribattere colpo su colpo. A tre minuti dal novantesimo è poi il neo entratoa sfiorare il vantaggio per i padroni di casa ma Fiorillo si supera inchiodando il punteggio sullo 0-0 finale.

HELLAS VERONA-PESCARA 0-0

