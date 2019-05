CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ARSENAL / Il primo colpo di mercato la Juventus lo ha piazzato un paio di mesi fa prelvando dall'Arsenal a parametro zero Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese diventerà definitivamente un calciatore bianconero a partire dalla prossima estate. Operazione estremamente conveniente per i bianconeri che hanno approfittato di un errore di valutazione dei 'Gunners'.

Raul Sanllehi, dirigente dell'Arsenal', ha spiegato in un'intervista ai canali ufficiali del club inglese la vicenda Ramsey: "Abbiamo commesso l'errore a monte di lasciarlo arrivare all'ultimo anno di contratto. A quel punto eravamo in una posizione di debolezza, perché lui ha ricevuto offerte d'ingaggio ricchissime da altri club. Lui era felice da noi e gli sarebbe piaciuto provare a restare, ma noi abbiamo deciso di salvaguardare gli interessi dell'Arsenal e non procedere con il rinnovo. Si sarebbe infatti creato uno squilibrio nel monte stipendi della nostra rosa che avrebbe provocato danni nel medio-lungo periodo."