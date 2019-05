CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / La Roma si avvia a concludere la stagione in casa contro il Parma, con speranze ridotte al lumicino di entrare in Champions League. Il tecnico Claudio Ranieri ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale giallorosso. "Il bilancio dal mio arrivo è positivo - ha dichiarato - Al momento del mio arrivo i ragazzi erano abbattuti, speravano di fare meglio. A Trigoria però ho avuto l’appoggio di tutti e anche della squadra, perché ha saputo reagire. La rosa ha un futuro, ci sono dei giovani molto interessanti: sono sicuro che potrà far bene. Champions League? Difficile, ma noi ci proveremo. Io sono fatto così, come carattere non mollo mai. Se non ci riusciremo faremo i complimenti agli altri. Futuro? Bisogna vedere come cambierà la squadra del prossimo anno e capire che allenatore verrà. Io non voglio caricare di responsabilità il mio successore, darebbe troppo facile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Diciamo che la prossima squadra dovrà entrare in, voliamo più in basso. Se poi c’è l’anno buono, sarà una bella sorpresa. Quando sono tornato ho visto tantissimi cambiamenti, tante cose che prima non c’erano, vuol dire che i soldi qui sono stati spesi e le cose sono state fatte bene. Ovviamente ai tifosi di tutto ciò che che non si vede non importa nulla, loro vogliono vedere solo la squadra lottare sul campo. Un tifoso giustamente pensa così. Io che sono allenatore dico che qui c’è un’ottima struttura, c’è una grande società e c’è una grande crescita. Stadio? Io non riesco a capire come in Italia ci siano tutte queste difficoltà. Se penso che a Londra, tra tutte le categorie, ogni quartiere ha il suo stadio mi chiedo come è possibile che qui non ci riusciamo. Non solo a Roma, ma in tutta Italia. Ma per quale motivo? Io non lo capisco. Così si ferma il Paese, così si ferma tutto. Qual è la causa? La paura della corruzione? E allora state con gli occhi aperti".