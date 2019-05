MARSIGLIA BLANC BENITEZ / Dopo tre stagione, l'ultima assai deludente, Rudi Garcia ha lasciato la panchina del Marsiglia.

L'Olympique adesso è a caccia di un nuovo tecnico e due sarebbero per il momento le piste più calde per la formazione francese. Stando a 'La Provence' in pole nei desideri del Marsiglia ci sarebbero Rafa- che non ha ancora rinnovato il contratto con il Newcastle - e Laurent, quest'ultimo senza squadra dal 2016.