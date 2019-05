ROMA WOLVERHAMPTON MAREGA / In attesa di scegliere il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo, la Roma sonda il terreno per possibili nuovi innesti. Per l'attacco un'idea porta in Portogallo, più precisamente a Moussa Marega.

Il centravanti maliano del, che i giallorossi hanno affrontato in Champions League, piace molto al club, ma è un'operazione complicata soprattutto per l'elevato costo del cartellino. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Oltre che alla Roma, Marega poi piace anche ad altre squadre. In particolare in Premier League. Il West Ham, in cerca di un centravanti, lo ha messo nel mirino da tempo, ma ora sembra spuntare una nuova opzione che porta al Wolverhampton. Secondo il 'Mirror' sarebbe proprio il tecnico dei 'Wolves' Nuno Espirito Santo a volere il centravanti africano nella propria rosa: il club inglese, che disputerà il prossimo anno l'Europa League, sarebbe pronto a pagare l'intera clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

